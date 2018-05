Nu får Christiansfeld sit lægehus

Kolding Kommune har fået knap ti millioner kroner til et nyt lægehus i Christiansfeld. Det glæder borgmester Jørn Pedersen (V), der uden et lægehus godt kunne se lægedækningen blive udfordret i byen.

Christiansfeld: Så er der ikke længere nogen tvivl. Christiansfeld får et nyt lægehus. Det står klart, efter Kolding Kommune har fået tildelt knap ti millioner kroner til et nyt lægehus i verdensarvsbyen.

- Vi er rigtig glade for, at ministeriet har kunnet se de perspektiver, der ligger i at give et samlet tilbud i Christiansfeld. Vi står ikke i noget til halsen i øjeblikket - der er læger - men vi kigger ind i, at vi kan blive udfordrede i fremtiden. Derfor er det super, de bakker op, og tingene dermed kan flaske sig, siger borgmester Jørn Pedersen (V).

Kolding Kommune søgte i starten af marts om 20 millioner kroner i en pulje, som er udstedt af sundheds- og ældreministeriet. Pengene i puljen er øremærket til sundhedshuse og lægehuse i lægedækningstruede områder. Kommunen har altså kun fået halvdelen af de penge, den har søgt om.

Hvor skal de sidste ti millioner komme fra?

- Det skal vi ind og kigge på nu. Vi skal finde ud af, om vi skal have en investor med ind over, eller om vi selv skal lægge ud, siger Jørn Pedersen.

- Det, der kommer til at ske nu, er, at vi politisk skal drøfte de forskellige scenarier. På et tidspunkt skal vi også have lavet et udbud, men vi ved endnu ikke, hvordan huset præcis skal se ud. Det skal også tænkes ordentligt igennem og fremtidssikres, siger han.