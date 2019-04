Nu er p-automaterne pillet ned: Kolding er klar til gratis parkering i midtbyen

Mandag blev 13 parkeringsautomater pillet ned i Kolding. Kommunen er ved at gøre sig klar til, at der fra 1. maj bliver gratis parkering på over 300 p-pladser i midtbyen.

Kolding: Bilisterne i Kolding smiler lidt mere i disse dage end normalt, har cityassistent H.C. Andersen bemærket.

Det har de faktisk også god grund til. For den 1. maj bliver det gratis at parkere på 330 nye parkeringspladser i Kolding midtby i tre timer.

- De har allesammen været smilende de seneste dage. Deres reaktion er, at de er glade for løsningen, siger H.C. Andersen.

Mandag gik kommunen i gang med et af de mest konkrete beviser på, at det fra den 1. maj ikke længere er nødvendigt at betale for at parkere på en stor del af parkeringspladserne i midtbyen. 13 af byens betalingsautomater blev nemlig slukket og pillet ned, så de grønne automater ikke længere er at se på de nye gratis p-pladser.

Det er kulminationen på tre måneders arbejder, fortæller Maja Meldgaard Grøndberg, trafikplanlægger ved Kolding Kommune.

- Der er foregået meget arbejde bag kulisserne, så det at vi i dag tager automater ned, sker ikke bare med et fingerknips. Vi har særligt brugt rigtig meget tid på at lave en god plan for, hvordan vi får budskabet om de nye ændringer ud til offentligheden, så flest mulige er bekendt med, at der sker ændringer, som de skal forholde sig til, siger hun.