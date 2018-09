Nu er det slut med p-vagter i Kolding: Fremover hedder de cityassistenter

Cityassistent Jette Pedersen tager altid fire billeder af bilen, når hun skal give en afgift. Det gør hun for at sikre, at der er beviser for, at parkeringsbilletten mangler. Foto: Søren Gylling

Kommunens parkeringsvagter har mange flere opgaver end bare at give afgifter, og derfor har man valgt at give dem et nyt navn. Fremover vil du ikke møde parkeringsvagter i byen, men cityassistenter.

Kolding: Nu er der ikke længere parkeringsvagter i Kolding Kommune. Det betyder dog ikke, at du kan parkere på må og få, hvor det passer dig for parkeringsvagterne har blot skiftet navn. Fremover vil du nemlig kunne møde neon-klædte cityassistenter fremfor sortklædte parkeringsvagter rundt i byen. - Den primære årsag er, at de har fået flere nye opgaver. De laver mange ting, der ikke har noget med at være parkeringsvagt at gøre. De skriver selvfølgelig stadig afgifter og den slags, som de skal, men en stor del af deres arbejde er også at være med til at ændre den adfærd, vi har, når det kommer til parkering, siger Maja Meldgaard Grøndberg, trafikplanlægger ved Kolding Kommune. Det gælder blandt andet, når håndværkere skal have parkeringstilladelser. Men cityassistenternes arbejde består også i at vise turister og borgere på vej, at holde billetautomater ved lige og føre tilsyn med vejarbejde. Derfor skifter vagterne navn til assistenter. Simpelthen for at give dem en stillingsbetegnelse, der er mere dækkende.

