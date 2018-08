Nu er der igen grønt lys for badning ved Rebæk og Stenderup Hage

Nye prøver viser, at badevandet ved Rebæk Strand og Stenderup Hage Strand igen er ok. Tidligere på ugen blev der fundet E. coli-bakterier i vandet.

Kolding: Kolding Kommune fraråder ikke længere at bade ved Rebæk Strand og Stenderup Hage Strand.

- Vi har fået nye resultater, og frarådningen er ophævet. Så man kan godt kaste sig ud i det kolde, siger Timm Jäger, miljøtekniker i Kolding Kommune.

I mandags oplyste kommunen, at der var fundet E.coli-bakterier i vandet. Bakterien findes i afføring og kan give mave- og hovedpine, hvis man kommer til at sluge vandet. Efter aftale med embedslægen frarådede kommunen folk at gå i vandet.

Onsdagens prøver viser, at vandet igen er fint.

Kommunen er i gang med at undersøge, hvor forureningen kommer fra.

- Vi undersøger stadig. Jeg vil skyde på, at det er på grund af regnskyl, fortæller Timm Jäger.

- Det kan også være andre faktorer. Det kan skyldes mange ting.

Forureningen kan for eksempel skyldes overløb i kloakken, og det kan skyldes andre og helt naturlige ting, som man ikke kan gøre noget ved.

- Det kan være en fuglebestand, der lige har siddet og hygget sig. Og du kan ikke sige til fuglene, at de ikke må sidde i vandet, siger Timm Jäger.