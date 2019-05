Nu bliver villahaverne langs kysten i Rebæk tjekket af myndighederne

12. juni tager Kolding Kommune og Kystdirektoratet på fælles tilsyn langs kysten i Rebæk for at kontrollere forholdenes lovlighed.

Kolding: Afgørelsens time nærmer sig for husejerne langs kysten i villakvarteret i Rebæk ved Kolding Fjord.

12. juni banker Kolding Kommune og Kystdirektoratet nemlig på hos de cirka 20 lodsejere for at kontrollere, om både- og badebroerne, adgangsforholdene langs kysten og forholdene i haverne overholder loven.

Tilsynet er kommet i værk, efter at en flere år gammel henvendelse fra Kolding Kommune dukkede op i sagsbunkerne hos Kystdirektoratet. Det borgerlige flertal i Kolding Byråd besluttede ellers i 2013, at kommunens systematiske kontrol af forholdene langs kysterne i Kolding skulle standes.

Kolding Kommunes miljøchef Jakob Weber oplyser, at der har været holdt et indledende fællesmøde med lodsejerne, og nu følger altså et besøg hos hver enkelt.

Han forventer, at Kolding Kommune er færdig med at gennemgå forholdene og klar til at reagere med eventuelle varslinger om påbud i løbet af de næste måneder.

Kommunens ansvar er at sikre fri adgang langs kysten og lovlige både- og badebroer, mens Kystdirektoratets opgave er at kontrollere, hvad der er i haverne og sikre, at forholdene her er lovlige i henhold til strandbeskyttelseslinjen.