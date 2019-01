Kolding: Så er Kolding Kommune meget tæt på at lægge sig fast på den endelige linjeføring for en ny sydlig ringvej mellem Skartved syd for Dalby og Vonsild. Vejen skal løbe på en 5,2 kilometer lang strækning mellem Vonsildvej ved Ødisvej og Skamlingvejen ved Skartved i nordøst.

Politikerne i teknik- og klimaudvalget har netop godkendt en rapport, som beskriver vejens påvirkning af miljøet - og herunder forvaltningens endelige forslag til vejens linjeføring.

Nu skal rapport og linjeføring i offentlig høring i otte uger, hvor alle har mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser, hvorefter politikerne i Kolding Byråd skal afgøre, om de vil udstede tilladelse til at bygge vejen. Den beslutning skal efter tidsplanen træffes i slutningen af august.

- Og så har vi derfra tre år til at komme i gang med at bygge vejen, ellers bortfalder tilladelsen. Så det forventer jeg bestemt, at vi gør, siger formanden for teknik- og klimaudvalget Jakob Ville (V).