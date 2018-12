Nu bliver kontrollen med kunstgødning på Kolding Havn skærpet

Kolding: Svane Shipping på Kolding Havn skal fremover betragtes som en risikovirksomhed, fordi firmaet håndterer gødning af en type, som er blevet omfattet af den nyeste risikobekendtgørelse fra 2016.

Det betyder, at der skal skrues op for tilsynet med virksomheden, og at det fremover er Miljøstyrelsen og ikke Kolding Kommune, der er myndighed på området.

Forudsætningen for, at Svane Shipping kan fortsætte sine nuværende aktiviteter på Kolding Havn, er, at Kolding Kommune laver et kommuneplantillæg, som udpeger Svane Shipping som risikovirksomhed. Gør kommunen ikke det, skal Svane Shipping nedbringe sit oplag af kunstgødning så meget, at det kan være afgørende for firmaets aktiviteter på havnen.

Situationen er opstået, fordi Svane Shippings miljøgodkendelse skal fornyes næste år, og på grund af den særlige gødningstype er det nu Miljøstyrelsen og ikke kommunen, der skal behandle ansøgningen. Som grundlag for en ny miljøgodkendelse efter risikobekendtgørelsen skal der foretages en grundig risikovurdering, hvor en række scenarier kortlægges og vurderes af forskellige eksperter, og den vurdering er ikke lavet endnu.