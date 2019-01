Nu bliver det nemmere for narkomaner i Kolding at få lovlig heroin

Onsdag vedtager social- og sundhedsudvalget, at der skal etableres en heroinklinik i Kolding. Dermed slipper narkomaner, der får lægeordineret heroin, fremover for at tage toget til Odense for at få udleveret deres stof.

Kolding: Nu får Kolding en heroinklinik, hvor Koldings narkomaner kan møde op og få deres lægeordinerede heroin. Klinikken kommer til at ligge på rehabiliteringscentret Låsbyhøj i Nørregade.

Det står klart, efter byrådet fredag fordelte pengene fra den såkaldte udviklingspulje. Der er afsat 400.000 kroner til etableringen af en heroinklinik i år og 700.000 kroner i hvert af de næste tre år.

Onsdag vedtager social- og sundhedsudvalget endeligt, at klinikken skal etableres. Hidtil har det været nødvendigt for de narkomaner, der får lægeordineret heroin, at tage toget til Odense for at få deres heroin.

- Jeg er glad for for, at vi nu får mulighed for at hjælpe den her gruppe borgere. Det bliver uendeligt meget nemmere for borgerne, der i forvejen har et udfordrende liv, at få den behandling, der gør, at de kan have et tåleligt liv. Jeg håber, at det kan give nogle af dem overskud til at lade sig afvænne på sigt, siger Karina Lorentzen (SF), formand for social- og sundhedsudvalget.

Det er SF og Enhedslisten, der har været frontløbere med ønsket om at etablere en heroinklinik i Kolding. Derfor er Enhedslistens Benny Dall, der også er medlem af social- og sundhedsudvalget, glad for, at klinikken kommer.

- Jeg synes, det er rigtig godt. Det er to et halvt år siden, vi stillede forslaget, men tiden er blevet brugt fornuftigt, for vi har fået et samarbejde med Odense, og de er rigtig dygtige derovre. Det er strålende, synes jeg, siger Benny Dall.