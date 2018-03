Nu bliver Storegade fyldt med grønt og rislende vand

Steen Sparvath (til højre) besigtigede sidste sensommer Storegade sammen med den daværende formand for byrådets teknikudvalg Knud Erik Langhoff, og de var rørende enige om, at det var et sørgeligt syn. Arkivfoto: Søren Gylling

Arbejdet med totalrenovering af Storegade går i gang i maj. Byens borgere kan godt begynde at glæde til sig til et smukt byrum. Gaden bliver et mønstereksempel på håndtering af regnvand fra hustagene.

Lunderskov: Den forfaldne og kummerligt udseende Storegade gennem Lunderskov by vil i løbet af det næste års tid undergå en forvandling til et smukt byrum med hyggelige opholdspladser og variationer af grønne bede og rislende vand i synlige render. Kolding Byråd har netop udskrevet en check på fem millioner kroner til projektet, og anlægsarbejdet går i gang i maj. Det er strækningen fra Hvidkilde til Torvet, der skal have en ordentlig omgang - dog er selve banegårdspladsen foran stationen, som DSB ejer, ikke med i forvandlingen. Landskabsarkitekt Thomas Tinghuus fra Kolding Kommunes by- og udviklingsforvaltning har designet den nye Storegade. Han forklarer, at den tidligere handelsgade, som i sine velmagtsdage var fyldt med biler og butikker, nu skal være et rarere sted at færdes med plads til ophold ved seks-syv store plantebede på to gange seks meter, som anlægges ned gennem gaden. - Der bliver plads til en spændende beplantning med både træer og stauder, fordi bedene bliver så store, fortæller han.

Tidsplan Anlægsarbejdet i Storegade starter i maj, når vandværket går i gang med at renovere sine ledninger i gaden.Derefter kommer BlueKolding på banen og renoverer spildevandsrørene.



Til sidst udføres Kolding Kommunes del af arbejdet med start i efteråret.

Sid ned Ved bedene bliver der også mulighed for at sætte sig ned på bænke og følge med i gadelivet eller bare nyde solen og blomsterne. - I dag er vejen meget bred. Så den indsnævrer vi lidt, så der bliver bedre plads på fortorvet på solsiden, som vi kan udnytte til ophold, planter og træer, forklarer Thinghuus. Den nye kørebane anlægges i asfalt, mens fortovet bliver en kombination af betonfliser og chaussésten, som blandt andet skal løbe som en frise helt ind mod bygningerne. Der vil fortsat være p-muligheder i lommer i gaden - dog færre end i dag - og en stribe skal markere cyklisternes banehalvdel.

LAR-løsning Udover forskønnelsen bliver Storegade-projektet et mønstereksempel på at håndtere regnvand fra husenes tage på en ny måde . I stedet for at lede regnvandet fra tagene og ned i en ny stor underjordisk ledning skal vandet løbe gennem tagrenderne ned i mindre hulrum under jorden og herfra videre ned gennem gaden i synlige render. Undervejs vandes bedene. - Der er ingen salt i vandet fra tagene, så det er rigtig godt til at vande bedene med, forklarer Thomas Thinghuus om den såkaldte LAR-løsning. LAR betyder lokal afledning regnvand. Løsningen er en del billigere for BlueKolding, der ellers skulle grave rør til afledning af regnvandet ned i gaden. De penge, som BlueKolding sparer, bliver i stedet investeret i renoveringen af Storegade oveni de fem kommunale millioner.