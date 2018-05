Nu bliver Koldings midtby videoovervåget

Inden for få uger sætter politiet overvågningskameraer op i Kolding midtby. Byrådets politikere har længe presset på, og borgmester Jørn Pedersen (V) glæder sig over nyheden.

Kolding: Nu får Kolding de videokameraer, som lokalpolitikerne har kæmpet for i flere år. I næste uge går politiet i gang med at afdække, hvor i Kolding det giver bedst mening at opsætte videoovervågning. Det fortæller borgmester Jørn Pedersen (V). Torsdag blev han kontaktet af Jørgen Abrahamsen, politidirektør i Sydøstjyllands Politi, som fortalte, at politiet nu er klar til at sætte overvågningskameraer op i byen. Baggrunden for den beslutning er, at der i forbindelse med sidste års finanslovsaftale blev afsat en millionpulje til politiet, som skal bruges til at videoovervåge områder, hvor der er særligt behov for en tryghedsskabende indsats. Kolding Kommune sendte sidste år en ansøgning om at få del i puljen. Politiet kaster sig nu over arbejdet med at vurdere, hvor kameraerne kan skabe størst tryghed. - Politiet går i gang i næste uge med at afdække, hvor kameraerne skal og kan sidde. Det er oplagt, at det er i minefeltet, hvor nattelivet primært er, siger Jørn Pedersen, som ikke vil blande sig i, hvor kameraerne skal sidde. - Det ønske, jeg har, er, at politiet sammen med restauratørerne vurderer, hvor den største risiko er.

Politiet går i gang i næste uge med at afdække, hvor kameraerne skal og kan sidde. Det er oplagt, at det er i minefeltet, hvor nattelivet primært er. Jørn Pedersen, borgmester

Det næste voldstilfælde Debatten om videoovervågning i Kolding blussede for alvor op for lidt over et år siden, efter en 39-årig mand blev overfaldet i Torvegade af to mænd. Politiet søgte billeder fra videoovervågning, og det satte debatten i gang om, hvorvidt der var nok kameraer i Koldings midtby. Jørn Pedersen glæder sig over, at der nu kommer kameraer op. - Det var så fedt at få den besked. Det her har vi kæmpet for længe. Jeg frygter hele tiden, at det næste voldstilfælde kommer, hvor der ikke er videoovervågning, der kan være med til at opklare det. Det kommer aldrig til at ske, at vi kan overvåge hver eneste kvadratmeter, men med det her kan man sætte fokus, hvor folk primært færdes, siger han.