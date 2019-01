Nu bliver Kolding Åpark mere orange: Ungdomsboliger får ny tilbygning

Prisen for det kommende boligtårn bliver 74.995.000 kroner, og den byggesum har politikerne i plan-, bolig-, og miljøudvalget netop godkendt. Dermed siger politikerne også ja til, at kommunen skal bidrage med godt 1,1 million kroner til byggeriet i form af den lovpligtige grundkapital.

Tårnet kommer til at rumme 61 nye boliger fordelt med 46 ungdomsboliger og derudover små familieboliger af den type, som Folketinget i 2016 gav særlige tilskud til for at få kommunerne til at bygge billige boliger til flygtninge.

Koldings nye boligorganisation Alfabo er nemlig meget tæt på at gå i jorden med sit første byggeri som selvstændigt boligselskab efter at have løsrevet sig fra landsorganisationen Lejerbo.

Jeg tror, at de fleste i dag synes, at byggerierne i Kolding Åpark hænger godt sammen og klæder hinanden, og at det er dejligt, at der er en forskellighed i området.

Formanden for boligselskabet Alfabo, Bent Jacobsen, regner med, at første spade ryger i jorden i marts i år. Arkivfoto: Søren Gylling

Dejlig forskellighed

Formanden for Alfabo, Bent Jacobsen, forventer, at første spadestik bliver taget 1. marts, og at boligerne er klar til at tage imod nye beboere i september næste år.

Men eftersom flygtningestrømmen til Danmark er tørret ind, siden Folketinget gav det særlige tilskud til billige flygtningeboliger i 2016, så vil de små familieboliger også blive brugt som ungdomsboliger, forudser han.

- Og dem er der brug for til de mange studerende i Kolding, siger han.

Formanden for byrådets plan-, bolig- og miljøudvalg, Birgitte Kragh (V), glæder sig over, at Alfabo nu er klar til anden etape af sit byggeri i Kolding Åpark.

- Jeg kan godt huske, at der blev talt meget om det, da det orange hus pludselig stod der for nogle år siden, og det kommer nok til at ske igen. Men jeg tror, at de fleste i dag synes, at byggerierne i Kolding Åpark hænger godt sammen og klæder hinanden, og at det er dejligt, at der er en forskellighed i området i stedet for, at det hele er sort og hvidt, siger hun.