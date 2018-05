Nu åbner populær bøf-restaurant også i Tyskland

Den danske familieejede restaurantkæde, Restaurant Flammen, der åbnede sin første restaurant i 2009 i Kolding, rykker nu til Tyskland.

Det sker, når Flammen 9. maj åbner en restaurant i Hamborg.

Det er ikke tilfældigt, at det lige netop er Tyskland og byen Hamborg, der blev valgt.

- Vi har en stor forkærlighed for Tyskland, og det har altid været en drøm at åbne en restaurant lige netop i Hamborg, som er en hyggelig og kulturel by med masser af historie, udtaler familien Rosenfeldt Sunddal, der står bag Restaurant Flammen, i en pressemeddelelse.

Familien håber, at man på sigt kan udvide yderligere med flere restauranter i Tyskland, men det kommer an på, hvordan gæsterne i Hamborg tager imod det sønderjyske koncept med stor grillbuffet og salatbar. Restauranten kommer til at være at finde på Strassenbahnring 15 i Hamborg.