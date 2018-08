Nu åbner nyt drive-in apotek i Kolding

Kolding: Et nyt koncept åbner i det nybyggede apotek i CenterSyd, der åbner lørdag 1. september klokken 9. På Løve Apoteket Vonsildvej kan man nemlig handle via drive-in.

- Vi er meget spændt på vores nye drive-in. Vi tror, det bliver en stor hjælp for gangbesværede i Kolding. Det viser erfaringer fra andre byer i hvert fald, lyder det fra souschef Peter Merrild fra Kolding Løve Apotek.

Apoteket kan naturligvis også betjene besøgende kunder på almindelig vis, recepter kan ekspederes med det samme, og en varerobot sørger for at finde varerne hurtigt frem. Varerobotten skal spare personalet tid og i stedet frigive tiden til at rådgive kunderne.

Apoteket fejrer åbningen af den nye butik med balloner til børnene og goodie-bags til de første 100 kunder. /EXP