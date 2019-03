Norske Datarock spiller koncert i Kolding

Kolding: Norske Datarock spiller i næste uge på fire danske spillesteder, herunder Godset lørdag 30. marts.

Datarock udgav sidste forår albummet Face The Brutality og er i øjeblikket aktuelle med EP'en A Fool At Forty Is A Fool Indeed fra februar. Det norske band er kendt for lækker lyd, melodiøsitet, fængende hooks og et væld af popkulturelle referencer, lyder det i en pressemeddelelse fra Godset.

Datarock har gennem årene spillet mere end 1000 shows i 36 lande og på en lang række af de store festivaler. /exp