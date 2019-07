Norsk forfatter med dramatisk fortid fortæller i Christiansfeld

Christiansfeld: "Rød mand/Sort mand" hedder Kim Leines seneste roman.

Den, sit forfatterskab og sin baggrund i det hele taget, kommer han og fortæller om på Christiansfeld Bibliotek i forbindelse med festugen.

Kim Leine er vokset op i Norge i en familie i Jehovas Vidner, han blev misbrugt af sin far, uddannede sig til sygeplejerske, flyttede til Grønland og blev misbruger. For nu at ridse mandens fortid op.

Han rejste sig igen og er i dag en anerkendt forfatter, og ved foredraget i Christiansfeld kan man blandt andet høre ham læse op af sine romaner.

Det er 23. august fra klokken 15.00 til 17.00. Billetter kan købes på Christiansfeld Bibliotek eller på Kolding Kommunes bibliotekers hjemmeside. /cak