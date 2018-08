Kolding: Manglende sikkerhed for medarbejderne i Nordisk Tivoli Park har udløst to forbud fra Arbejdstilsynet.

Virksomheden, der har adresse i Kolding, er et af landets største omrejsende tivolier, der blandt andet kan tilbyde at gæsterne kommer op i 30 meters højde med pariserhjulet.

Arbejdstilsynet kiggede forbi arbejdspladsen, da de 12-15 medarbejdere var ved at opstille tivoliet i Silkeborg, så der var altså ingen gæster i tivoliet. Det var i forbindelse med opstillingen af pariserhjulet, at virksomheden fik ét af i alt to forbud mod at fortsætte arbejdet.

Forbuddet kom efter, at tilsynet konstaterede, at to medarbejdere, der var i gang med montagearbejde i pariserhjulet i cirka 12 meters højde, ikke var sikret på vej op og ned. Tilsynet skriver i sin afgørelse, at "nedstyrtning fra en konstruktion i 12 meters højde kan medføre alvorlig legemsbeskadigelse eller død".