Kolding: Hvis man tirsdag aften undrede sig over et rødligt lys fra et nødblus over Kolding Fjord, skal man ikke være bekymret. Der var ikke tale om en kæntret båd eller en nødstedt sømand. Det var blot en øvelse.

Tirsdag eftermiddag klokken 16.58 modtog vagtcentralen en melding om, at lystbådehavnen i Kolding mellem klokken 19 og 20 ville afprøve nødraketter.