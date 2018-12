Udfordringer med at rekruttere ingeniører, der har speciale i byggeri, betyder, at den rådgivende ingeniørvirksomhed Niras rykker ti mand til afdelingen i Kolding.

Kolding: Det faglige miljø i byggeriafdelingen i Kolding får et løft, når de ti mand med speciale i byggeri, bliver flyttet til byen. Samtidig bliver det nemmere at rekruttere.

Det er to af de væsentlige grunde til, at Niras flytter ti af deres folk, der arbejder med byggeri, fra Esbjerg-afdelingen til Kolding, forklarer afdelingsleder for projektledelse og bygherrerådgivning Kurt Thorøe.

- Vi vil gerne samle kræfterne. I Niras har vi stort fokus på faglighed, og det kræver, at du sidder ved siden af en masse gode kollegaer. Det gælder særligt i forhold til nye kollegaer. Og vi har haft svært ved at skaffe nye kollegaer til Esbjerg. Det er derfor, at vi samler en stærk afdeling i Kolding, der fortsat skal servicere Esbjerg-området og resten af Syddanmark, siger Kurt Thorøe, der også flytter base fra Esbjerg til Kolding.