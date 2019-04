Nina skal skaffe 1800 pinde til Trapholts kommende kunstværk

Hele Danmark kan hjælpe kunstmuseet Trapholt med at skabe et stort kunstværk. Det kræver, at man kan dreje en stolpe i træ på en halv meter. Nina Rise Schrøder skal sikre, at museet får 1800 pinde at arbejde med.

Kolding: Nina Rise Schrøder har aldrig været på drejertræf før, men det skal hun på lørdag den 27. april i Rødekro Hallen. Her skal hun nemlig fortælle om det ambitiøse kunstprojekt, de har på kunstmuseet Trapholt, hvor hun arbejder. Museet har brug for 1800 drejede træpinde på en halv meter, så kunstner Rasmus Bække Fex kan skabe sit kunstværk "Tingsted", der skal stå klart i januar 2020. Alle over hele landet kan deltage og bidrage til kunstværket, og Nina Rise Schrøder håber, at nogle af de mange trædrejer fra træffet i Rødekro har lyst til at være med. - Vi vil gerne have, at så mange som muligt bidrager og føler ejerskab til kunstværket. Vi vil hellere have 400 frivillige, der hver drejer en håndfuld pinde, end vi vil have ti trædrejere, som laver det hele.

Vær med Projektet skydes i gang med en Trædrejer Workshop på Trapholt lørdag den 25. maj mellem klokken 10.30-12.30. Her vil kunstner Rasmus Bækkel Fex fortælle om "Tingsted", deltagerne får mulighed for at møde hinanden, og der vil blive udleveret træ til projektet.I efteråret 2019 samler Rasmus Bækkel Fex alle bidragene i et stort værk, der skal stå i Trapholts rotunde. Alle der har bidraget med drejede elementer inviteres til fernisering i januar 2020.Man kan godt være med, uden at deltage i workshoppen. Se mere på www.trapholt.dk/tingsted-/

Foto: Ludvig Dittmann Der er helt nøje formkrav til de pinde, som skal bruges. De skal være præcis 50 centimeter lange, og de fire centimeter i hver ende må ikke være drejede. Foto: Ludvig Dittmann

En vej til museet Nina Rise Schrøder har ansvaret for Trapholts såkaldte "outreach-projekter". Det er projekter, hvor museet rækker ud mod frivillige og beder dem om at involvere sig i arbejdet med et værk eller en udstilling. Det har museet flere gode erfaringer med de senere år - senest i forbindelse med den nuværende Kaj Bojesen-udstilling, hvor frivillige kunne hækle sit helt eget Bojesen-dyr til udstillingen. - Når folk får lov til at involvere sig, bliver det også en vej ind på museet, fordi de gerne vil ind og se deres eget bidrag og det endelige resultat. Vi laver ikke "outreach-projekter" for at sælge flere billetter, men vi oplever, at det bliver en vej til museet for nogen, som ellers ikke plejer at komme her, fortæller Nina Rise Schrøder.

Syv år i Schweiz Ud over at have ansvaret for "Tingsted" og kommende projekter i samme boldgade, så har hun også ansvaret for de frivillige, der hjælper til på Trapholt. Nina Rise Schrøder er uddannet bibliotekar og har arbejdet som sådan i både Værløse og Aarhus. I syv år passede hun hus og familie i Schweiz, hvor hendes mand i en årrække havde arbejde. Da familien med tre børn flyttede retur, valgte de en plet midt i landet - Kolding - hvor Nina i 2016 fik job som kulturformidler på Trapholt. Hvis man ikke skal til drejertræf i Rødekro, er der mange andre muligheder for at bidrage til det kommende værk på Trapholt. Blandt andet er der en opstartsworkshop på selve museet den 25. maj.