Niende bøde siden 2007: Kolding-advokat bryder god advokatskik igen

Advokatnævnet har pålagt Kolding-advokaten Gert Verner Jørgensen en bøde på 20.000 kroner for at tilsidesætte god advokatskik i en boligretssag. Det er niende gang, advokaten bryder god advokatskik siden 2007.

Kolding: Advokaten Gert Verner Jørgensen fra Kolding har tilsyneladende svært ved at holde sig inden for rammerne af, hvad der er acceptabel adfærd for en advokat.

Han har netop fået den niende bøde siden 2007 for at udvise en adfærd, der bryder med såkaldt god advokatskik. Advokatnævnet offentliggjorde for nylig en afgørelse, hvoraf det fremgår, at Gert Verner Jørgensen skal betale 20.000 kroner i bøde. Advokatnævnet er et lovbestemt og uafhængigt klagenævn, der behandler sager om advokaters salærer og adfærd.

Ifølge afgørelsen har Kolding-advokaten ikke gjort nok for at tilbagekalde en sag ved fogedretten.

Sagen handler om en boligretssag i 2016, hvor Gert Verner Jørgensens klient fik medhold. Derfor skulle modparten betale knap 40.000 kroner. Pengene blev ifølge afgørelsen betalt 9. december 2016. Tre dage forinden havde Gert Verner Jørgensen indsendt en rekvisition til fogedretten, hvor han anmodede om, at modparten blev indkaldt til fogedretten for at overskride betalingsfristen. Ifølge Gert Verner Jørgensen modtog han pengene 13. december.

På trods af at pengene var betalt, blev modparten indkaldt til fogedretten med et brev 5. januar 2017. Først seks dage senere blev sagen tilbagekaldt. Det er modparten i sagen, der har klaget til advokatnævnet over, at han blev indkaldt til fogedretten, selvom han havde betalt pengene.