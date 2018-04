Niels Bjerre er Årets Dalby-borger 2017

Dalby: Ved beboerforeningens generalforsamling i Dalby blev Niels Bjerre udnævnt til Årets Borger 2017.

Baggrunden er, at han blandt andet har lavet et stort arbejde som formand for skolebestyrelsen. Senest har han som opfinder gjort det meget nemmere for landmænd at holde øje med deres høstede afgrøder, der ligger på lager. Det har givet ham stor opmærksomhed både i sognet, i landsdelen og internationalt. Niels Bjerre er vant til at få priser. Han blev kåret som Årets Iværksætter 2016 ved Business Kolding Awardshow på Comwell.

Iværksætter Niels Bjerre er oprindelig landmand og 4. generation på Bjergegaard i Rebæk. I 2011 startede han sit nye firma Care 4 farm op. Her har han formået at bruge en eksisterende teknologi på en nyskabende og innovativ måde.