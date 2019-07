Nicole fra Køln laver bryllupper på stranden i Hejlsminde: Det skal være specielt

Hejlsminde: - Jeg glæder mig til at se hendes look, siger Nicole Dellinger på engelsk med tysk accent.

Nicole er en tysk bryllupsarrangør. Hun bor med sin mand og to børn i nærheden af Køln, men arrangerer bryllupper i Danmark med sit firma Agentur Herzensfreude, der lidt løst oversat betyder Agentur Hjerteglæde. Nicole lokker en stor del af sine kunder til Hejlsminde og Christiansfeld.

På dagen, hvor JydskeVestkysten var med, var det ifølge meteorologerne en af årets varmeste dage. Her havde Nicole arrangeret, at iranske Mehrsa Nabizadeh og tyske Christian Dominik Roth skulle vies på Trappendal Strand ved Hejlsminde. Hun havde stillet en pavillon op, hvor parret skulle sige ja til hinanden med Lillebælt i baggrunden, hvor en kitesurfer susede rundt under vielsen.

Lige det med kitesurferen havde Nicole Dellinger ikke planlagt, men ellers styrede hun det hele ned til mindste detalje. Efter vielsen ventede der parret en bryllupsmiddag på Tyrstrup Kro, hvor de også skulle tilbringe bryllupsnatten, inden turen gik tilbage til Tyskland morgenen efter.

Nicole skræddersyer alle vielser til parrene, så de alle kan få en dag, de aldrig glemmer. Egentlig var det planen, at parret skulle ankomme til stranden med båd, da gommen arbejder som kaptajn på et tysk fragtskib, paradoksalt er det dog, at bruden ikke er glad for både og vand.

- Så måtte jeg hellere finde på andet, griner Nicole, der i stedet fik fragtet parret fra Tyrstrup Kro til stranden i en stor Mercedes med lyserøde roser på.