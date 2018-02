Nicolai inviterer til Oscar

Kolding: Søndag 4. marts kåres vinderne af de prestigefyldte Oscar statuetter i Dolby Theatre i Los Angeles, hvor man, udover selve uddelingen og takketalerne, kan få lejlighed til at beundre de smukke kjoler, som designerne kreerer til de medvirkende kvinder. For femte gang inviterer Nicolai Biograf byens natteravne og filmelskere til at følge med, idet der sendes live fra Dolby Theatre hele natten. Aftenen starter kl. 21.30 med velkomstdrink og mulighed for fotografering på den røde løber. Her får publikum også en tipskupon, hvor man kan tippe på vindere i de forskellige kategorier.

Herefter blænder biografen op for to Oscar nominerede film; i år er det Golden Globe vinder "Three Billboards outside Ebbing, Missouri", som er nomineret til syv statuetter samt "Darkest Hour", som er nomineret i seks kategorier. Efter servering af natmad, kaffe og lidt sødt starter så kl. 2.30 den egentlige uddeling, som publikum følger live i biografens store sal. Billetter købes på biografens hjemmeside.