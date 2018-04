Nicolai inviterede børn og bedsteforældre til danseforestilling

Kolding: Eventkoordinator Jon J. Bording Hededal fra Nicolai Kultur fortæller, at "foyeren i Nicolai summede af lyd og leg, da rummet forleden var fyldt med børn og voksne - der skulle ind og se Aaben Dans' forestilling "Tre Ben", som Nicolai for børn har udbudt til byens institutioner og skoler. Blandt de fremmødte var børn og voksne fra Taps børnehave, og nogle af børnene havde taget deres bedsteforældre med.

En af dem var Adam, der havde taget sin farmor, Sonja Danielsen, med til danseteater i Nicolai Scene:

- Jeg synes, det er et godt initiativ, så vi kan komme ud og opleve noget med vores børnebørn, sagde hun om muligheden for at komme et smut i teatret med Adam og fortsatte: - Jeg forsøger at være med til så meget af det, der bliver arrangeret for bedsteforældre i børnehaven.

Døren til salen bliver lukket op, og ud kom danserne fra Aaben dans, der bød velkommen og lukkede publikum ind i salens dæmpede lys. Hele forestillingen havde fokus på, at man gennem hele livet har brug for nogle at støtte sig til - fra baby til gammel.