Nicolai fejrer pris med halv pris på bio-billetter

Kolding: Torsdag 3. maj har Nicolai Biograf og Nicolai Café valgt at markere to begivenheder. For det første har Nicolai Biograf vundet prisen som "årets kulturelle aftryk" ved den årlige kulturevent på Godset, og for det andet er det tiden, hvor magnoliatræerne i Nicolai gård springer ud med smukke hvide blomster. Dagen igennem vil man kunne se film til halv pris, og klokken 15 vil der blive serveret et glas Cava til alle fremmødte.

- Jeg er så ovenud stolt over kulturprisen og dermed over alle de frivillige, som bidrager med deres tid og engagement. Det er skønt, at det bliver påskønnet, og det skal naturligvis markeres, udtaler leder af Nicolai Biograf, Mette Balsby, i en pressemeddelelse.

Med kulturprisen fulgte 10.000 kr., men Mette Balsby vil ikke helt løfte sløret for, hvad pengene skal bruges på. Dog bliver det noget, der involverer de frivillige. /EXP