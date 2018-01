Nicolai Biograf viser film fra hele verden

Kolding: Salaam Filmfestival viser torsdag film fra fjerne egne for skolebørn.

I den indonesiske film Mine sko har Fallous set et par fantastiske sko med blå vinger i en forretning i byen. Men hans familie er fattig, og de har ikke råd til at købe skoene. Filmen viser et meget varmt og regnfuldt Indonesien, hvor en lille pige har fået et par fine nye sko. Hun følger en sjov, gammel tradition for at få regnen til at stoppe, så hun kan komme ud med sine sko på.

Efter filmene taler Salaams oplægsholder Mazen Ismail med de yngste elever om, hvad det vil sige at ønske noget så brændende, man ikke kan tænke på andet.

For de ældre klasser viser Salaam Filmfestival filmen Max og Lenny om to unge kvinder, der bor i et fattigt kvarter i havnebyen Marseilles. Da de to piger mødes, opstår et intenst venskab.

Efter filmen taler Salaams oplægsholder Mazen Ismail med de unge om, hvordan man kan skabe forandring i sit liv trods dårlige odds og deler ud af egne erfaringer.

Filmene vises i Nicolai Biograf 1. februar klokken 9 og klokken 11.30.