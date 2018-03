Nicolai Biograf i samarbejde med Cinemateket om filmklassikere

Kolding: Det er normalt de nyere film, der er på repertoiret i Nicolai Biograf, men i resten af 2018 vil der også være mulighed for at se nogle af de helt store filmklassikere. Biografen har nemlig indledt et samarbejde med Cinemateket i København, hvor man har fået lov at vise ti film fra både den danske- og internationale filmskat. Cinemateket har desuden givet et mindre tilskud til biografen, så man har kunnet hyre oplægsholdere og lave en pjece.

Onsdag den 4. april klokken 19 blænder man op for den første film fra "Cinemateket Præsenterer" pakken, nemlig Billy Wilders film noir klassiker "Sunset Boulevard" fra 1950. Den vandt i sin tid tre Oscars og blev som en af de første film valgt til bevaring i USA's nationale filmregister. Senere følger film som "Vampyr" af Carl Th. Dreyer fra 1932 samt Martin Scorseses koncertfilm "The last Waltz" fra 1978.