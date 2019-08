- Med ni vielser på Kulturnatten er der ingen tvivl om, at vi har ramt ned i et behov for en mere uformel måde at blive viet på. Jeg synes, det var en stor tilfredsstillelse, at vi på den måde hentede nogle af de bryllupper til kirken, som måske var endt som et rådhusbryllup i stedet. Og vel at mærke uden at vi er gået på kompromis med det, som vi synes, at kirken skal stå for.

Selv om de endnu ikke har evalueret arrangementet i fællesskab, er både Henriette Bacher Lind og Benjamin König så tilfredse med forløbet af drop in-vielserne, at begge præster har lyst til at gentage tilbuddet ved en senere lejlighed.

Kolding: Det vakte opsigt hos adskillige medier og blandt mange kirkegængere, da Skt. Nicolai Kirke besluttede sig for at lave drop in-vielser på Kulturnatten. Hele ni par nåede at blive viet på uformel vis, inden præsterne kunne holde sen fyraften i fredags.

Plads til justeringer

Begge præster fortæller, at der er flere ting, som kan justeres i forhold til debuten på Kulturnatten. Først og fremmest undervurderede de, hvor lang tid det tog at gennemføre vielserne.

- Vi fik temmelig travlt, må jeg indrømme. Og det betød, at vores tidsplan skred en smule. Det tog en del tid at få udfyldt alle dokumenter og få talt med brudeparrene, og så hjalp det heller ikke, at internetforbindelsen røg midt i det hele, fortæller Benjamin König, der forestiller sig, at man næste gang vil sikre sig, at der er en kordegn til stede til at klare al papirarbejdet, så præsterne kan koncentrere sig om samtalen med de kommende ægtefolk og om selve vielserne.

Flere gæster ude på kirkebænkene savnede også, at vielserne foregik for åben mikrofon. Det kan Henriette Bacher Lind godt forstå.

- Vi havde valgt at slukke mikrofonerne for at gøre det til en intim oplevelse for brudeparrene, men jeg synes fint, vi kan holde talerne for åben mikrofon, for det vil gøre det til en bedre oplevelse for dem, som følger med ude på kirkebænkene.