Ni personer fortæller: Sådan vil vi huske 2017

Frank Jespersen- Jeg vil huske 2017 for regeringen. Den kan ikke finde ud af noget som helst. Det er en flok taburetklæbere. Især Liberal Alliance, der vil gøre alt for at få lov til at blive siddende. Jeg vil også huske 2017 for alt det med direktører, som går af og får mange penge med. Det er ikke, fordi jeg er misundelig, men det er dybt urimeligt. Og så vil jeg huske kvindelandsholdet. Jeg synes, det var stærkt, at de stod fast i konflikten med DBU. Foto: Jonas Okholm Nielsen

Arne Nielsen- Jeg vil huske 2017 for ubådssagen. Det var jo fuldstændig grotesk. Og så vil jeg huske 2017 for Donald Trump og hans vanvittige udfald mod alt og alle. Hvis det ikke lige passer ind i hans kranie, så er de åndssvage. Og så vil jeg huske Kim Jong-un. Det er jo lige så grotesk med sådan en lille mand, der tror, han kan styre verden ved at fyre raketter af. Foto: Jonas Okholm Nielsen

Rikke Schøpzinsky- Jeg vil huske 2017 for, at jeg fik et nyt arbejde. Det fik jeg i august ved Ole Chokolade. Der sælger jeg chokolade, udover det jeg selv spiser. Jeg elsker chokolade. Det er et dejligt job. Folk er glade, når de skal have chokolade, for hvem kan ikke lide chokolade? Foto: Jonas Okholm Nielsen

Kristian Frandsen- Jeg vil huske 2017 for, at der har været meget uro. Der har været en del i Varbergparken i Haderslev. Og der har været skyderier i København. Det er noget forfærdeligt noget. Det værste ved det er, at man ikke kan få lov til at gå i fred. Ellers har det været et godt år. Bortset fra vejret, men det kan man jo ikke gøre noget ved. Foto: Jonas Okholm Nielsen

Hans Lindorff- Jeg vil huske 2017 for en elendig sommer og dårlige fodboldbaner. Jeg sidder i Kolding Boldklubs bestyrelse, og vi var nødt til at lukke banerne allerede i september. Men vi fik endelig Kolding Idrætsråd på banen, og så begyndte snakken om kunstgræsbaner. Så det kan også være, det bliver året, hvor vi fik skudt kunstgræsbanerne i gang. Foto: Jonas Okholm Nielsen

Inge Olsen- Jeg vil huske 2017 for Donald Trump. Det er en trist ting i verdenshistorien, at han er præsident. Det giver bare anledning til mere usikkerhed. Jeg kan godt frygte for mine børns fremtid. Jeg havde aldrig troet, at der kunne komme krig igen, men nu er jeg ikke så sikker. Jeg synes, at vi ser nogle af de samme ting i dag med fremmedhad, som vi så op til 2. verdenskrig. Foto: Jonas Okholm Nielsen

Jimmi Jørgensen- Jeg vil huske 2017 for, at jeg skal være far for tredje gang. Det er første gang, vi skal have en pige. Hun skal hedde Vega. Det er otte måneder siden, vi fandt ud af det, så hun kan komme lige om lidt. Det er fantastisk. Vi glæder os. Vi har to drenge, men det er specielt med en pige. Det er en anden fornemmelse. Det er som om, at vi fuldender det med en pige. Foto: Jonas Okholm Nielsen

Morten Koch med Ida på sin højre side og Anna på sin venstre.- Jeg vil huske 2017 for, at vi købte en grund i Esbjerg, hvor vi er i gang med at bygge et hus. Vi flytter ind i huset til efteråret. Det er spændende at bygge et nyt hus. Der er mange valg, som skal tages, og man skal være god til at træffe beslutninger. Foto: Jonas Okholm Nielsen