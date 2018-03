Ni nationer, 2500 håndboldspillere: Masser af påskehåndbold i Koldinghallerne

For 14. gang bliver der holdt Kolding Handball Cup, arrangeret af KIF Håndbold. I år er der for første gang ni nationer med i stævnet, der har nået sin grænse for deltagere.

Kolding: En tysk håndboldtræner rækker armene op over hovedet. Han jubler. For få minutter siden gjorde han samme bevægelse, men da var der både tyske skældsord og frustration involveret. Hans hold, Altenhagen-Heepen, har netop vundet over et andet tysk hold fra den nordtyske flække Fredenbeck. 16-15 blev resultatet i et drama, der var den danske håndboldliga værdig.

Denne weekend bliver Kolding Handball Cup afholdt i Koldinghallerne. Det er 14. gang påskestævnet bliver afholdt, og KIF Håndbold-formand Thomas Christensen har været med hver gang. Siden han for første gang var med i 2005 er stævnet gået igennem en rivende udvikling.

- Det startede med, at vi spillede oppe på Brændkærskolen. Nu spiller vi på 26 baner, blandt andet også på baner i Vejen. Der er omkring 2500 deltagere. Det var ikke målsætningen, da vi startede, at det skulle blive så stort, fortæller Thomas Christensen.

Og de to tyske hold, der lørdag formiddag stod bag en tæt håndboldkamp, er langt fra de eneste, der kommer fra udlandet. Thomas Christensen vurderer, at 70 procent af de hold, der deltager, kommer fra et sted uden for Danmarks grænser.

- I år har vi ni forskellige nationer med i stævnet. Det har vi aldrig prøvet før. Vores spillere siger, det er sjovt at møde udenlandske hold, og det er også en stor del af idéen med stævnet, siger han.