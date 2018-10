Ni har vist interesse for at købe markant vandtårn

Blandt de ni er en lokal investor, der har et firmadomicil i tankerne. Flere tænker restaurant, og nogle overvejer muligheden for at rive tårnet ned og udnytte den 1719 kvadratmeter store grund på hjørnet af Sjællandsvej og Bornholmsvej på anden vis.

- For syv år siden turde ingen kaste sig ud i sådan noget, men nu er markedet sådan, at flere har mod på at tænke store tanker, siger ejendomsmægler Peter Bauer Mols, som har haft flere fremvisninger i vandtårnet.

Kolding: Siden Nybolig i sidste uge annoncerede det ikoniske vandtårn på Sjællandsvej til salg, har ni mulige købere vist deres interesse for at få fingre i bygningsværket, som ejendomsmæglerne vurderer skal koste to millioner kroner.

Fed beliggenhed

En af dem, som er brændt varm på vandtårnet efter at have været en tur oppe i toppen af det 42 meter høje tårn, er arkitekt Hans-Henrik Andersen med firmaet Bernard Design fra Strandhuse. I givet fald køber han det sammen med en bekendt - en entreprenør fra Assens, fortæller han.

- Vandtårnet er et vartegn, og det vil være en enormt fed beliggenhed for en restaurant eller en virksomhed, der vil profilere sig.

- Almindelige personer, der ikke har med byggerier at gøre på den helt store klinge, som jeg har, kan have svært ved at se, at det kan lade sig gøre.

- Men det kan det. Det er klart, det koster nogle penge, for det er en skal, en ramme, du køber. Jeg gør det ikke for at tjene penge, men jeg vil gerne gøre en forskel for Kolding, siger Hans-Henrik Andersen.

Nu vil han i første omgang kontakte Kolding Kommune for at afklare, hvad der er af muligheder for at udvikle vandtårnet med nye funktioner.