Kolding: Følelsen af at være blevet snydt kan være svær at slippe - især hvis fupnummeret har kostet på pengepungen.

Frem til 2018 opgjorde Sydøstjyllands Politi antallet af tricktyverier på gaden og i beboelse samlet. Men per 1. januar 2018 blev tricktyveri i beboelse lagt ind under indbrudsanmeldelserne, og derfor kan man ikke længere følge udviklingen særskilt på dette område. Men udviklingen i antallet af anmeldelser for tricktyverier på gaden ser således ud i Sydøstjyllands Politi for de seneste år: 2016: 85 anmeldelser 2017: 115 anmeldelser 2018 (til og med november): 112

Vigtigt at anmelde

Tricktyve udnytter groft den godhed og tillid, som bor i de fleste, når de beder om hjælp med det ene formål at narre penge fra folk.

Det kan afholde nogle af ofrene fra at melde episoderne - ikke mindst, fordi de måske kun har mistet et småbeløb, eller fordi de slet og ret føler sig så dumme, at de ikke har lyst til at fortælle til alt for mange, at de er blevet taget ved næsen.

Men det er vigtigt at anmelde tricktyveri, understreger politiinspektør Carit Andersen fra Sydøstjyllands Politi.

- Hvis folk ikke anmelder det, så får vi ikke det gode signalement af den mulige tricktyv eller muligheden for at rykke på det, siger politiinspektøren.