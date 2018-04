Netbutik sælger sexballoner: Det kan spice det lidt op

Vamdrup: Bare følelsen kan tænde lysten. De er skønne at se på og kan hjælpe med at holde tempoet. Der er næsten ikke grænser for, hvad ballonerne kan bruges til, hvis man er looner. En betegnelse, der dækker over en fetich, hvor balloner i alle størrelser er inviteret med i dobbeltsengen.

- Jeg synes også, at synet af en nøgen kvindekrop på en stor glinsende ballon er ophidsende. Bare det at se en kvinde, der puster en ballon op, det virker på mig, siger Dennis Mortensgaard, der til daglig arbejder som it-konsulent, men også står bag netbutikken Nordic Looners, der netop er flyttet til Vamdrup.

Kundegrundlaget i Danmark er begrænset, men man kan godt få tingene til at hænge sammen, når kunderne kommer fra hele kloden.

- Kort fortalt så går det ud på, at der er folk, der bruger balloner som sexlegetøj. Det så vi et marked for, siger Dennis Mortensgaard, der for fire år siden startede med at sælge balloner som sexlegetøj.