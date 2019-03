Nej til pakkebokse på kommunens veje - private grundejere må give plads

Kolding: PostNords og SwipBox' nye lysegrå pakkebokse må ikke stå på de offentlige veje og arealer i Kolding Kommune. Så når selskaberne skal finde placeringer til deres mange nye nærbokse, så er det private grundejere, de skal lave aftaler med.

Det oplyser afdelingsleder i Trafik og Mobilitet, Martin Pape, i forbindelse med, at de to selskaber i sidste uge lancerede nyheden om, at de sætter 200 af de nye bokse op i Kolding, som de har udvalgt som testby for deres projekt. Visionen er, at der i byområder aldrig er mere end 350 meter til nærmeste nærboks, som PostNord og Swipbox på lidt længere sigt vil sætte 10.000 op af overalt i Danmark.

Martin Pape oplyser, at kommunen blev opmærksom på de nye bokses eksistens i sidste uge, da borgere og medarbejdere bemærkede, at de var begyndt at dukke op rundt omkring.

- Det har ført til, at vi har bedt om at få flyttet tre bokse, og vi har bedt om at få en oversigt over, hvor alle boksene skal stå. Og så har vi sagt, at vi ikke vil have, at boksene står på offentlig vej, fortæller Pape.

En af de bokse, som kommunen har forlangt fjernet, var sat op ved Midtgården. Godt nok på et privat areal, men sådan, at man skal stå på det offentlige fortov for at benytte den.

- Og så spærrer man jo for færdslen på fortovet, forklarer Martin Pape.

Udover at sikre, at boksene ikke placeres på kommunens arealer, vil kommunen som myndighed vurdere, om de er står sikkerhedsmæssigt forsvarligt inde på de private arealer. Det kan for eksempel handle om, at boksene ikke må spærre for frit udsyn for bilister og andre trafikanter i vejkryds.

- Ellers har vi ingen rolle som myndighed, fordi boksene sættes op på private arealer, oplyser Martin Pape.