Nej til kriminelle i ghettoerne: SF vil sikre løsladte et sted at bo, så de ikke ryger tilbage i fængslet

SF i byrådet er bekymret for, at løsladte ender bag tremmer igen, når de flytter ind på sofaen hos bekendte i det kriminelle netværk, hvis de ikke kan finde en bolig. Nu skal forvaltningen se på udfordringen.

Kolding: En del af regeringens ghettoplan går ud på at forbyde dømte at flytte ind i hårde ghettoer som Skovparken og Munkebo. Det har fået SF i Kolding Byråd til at sætte fokus på, hvad der kan ske, når en dømt løslades uden at have tag over hovedet.

- Hvis en tidligere kriminel bliver løsladt uden at have en bolig, så flytter han eller hun ofte ind på en sofa hos kammerater, der ikke er inde og afsone. Når de er tilbage i det gamle netværk, så er der høj risiko for, at de begår ny kriminalitet, og så kan det hele starte forfra, forklarer Karina Lorentzen (SF), der er formand for social- og sundhedsudvalget.

Hun fortæller, at det er hendes erfaring som retsordfører i Folketinget, der har givet hende den viden.

- Det er almen kendt, at mønstret er sådan. SF har sat sagen på den lokale politiske dagsorden, og nu har både arbejdsmarkedsudvalget og social- og sundhedsudvalget besluttet, at forvaltningen skal se på den udfordring. Det store spørgsmål er, om vi kan finde tilstrækkeligt mange billige boliger til de borgere, der har brug for et sted at bo, når de ikke må bo i Skovparken og Munkebo?

Sagen skal også behandles i plan-, miljø- og boligudvalget.