På grund af budgetbesparelser og faldende elevtal er der lige nu ved at blive afskediget ansatte på Koldings folkeskoler. Derudover skal en række medarbejdere flyttes til arbejde på andre skoler.

Kolding: Lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere på folkeskolerne i Kolding lever usikkert i øjeblikket. I forbindelse med nedskæringer på skolerne er der i den seneste tid blevet delt fyresedler ud, ligesom en række medarbejdere har fået besked om, at der fra næste skoleår ikke længere er arbejde til dem på deres nuværende arbejdsplads, og at de derfor skal flyttes til arbejde på en anden skole, hvis de vil beholde deres job i Kolding Kommune. Konstitueret skolechef Merete Lund Westergaard forklarer, at antallet af afskedigelser lige nu ser ud til at lande på cirka 14 styk, mens antallet af omplaceringer til andre skoler ligger på nogenlunde samme leje. Antallet af fyringer kan dog blive lavere i løbet af den kommende måned, da der løbende opstår ledige stillinger på kommunens skoler. I givet fald forsøger man at omplacere de ansatte, der ellers har fået besked på, at man har i sinde at fyre dem.

Skoleområdet Det samlede budget for folkeskolerne i Kolding er på cirka 736 millioner kroner.

På skoleområdet er der ansat cirka 1900 medarbejdere i alt.

Ifølge den konstituerede skolechef viser befolkningsprognosen et fald på 140 elever fra 2019 til 2020.

Beklagelig situation Om baggrunden for nedskæringerne fortæller skolechefen, at det er faldende elevtal på skolerne og besparelser vedtaget af byrådet i forbindelse med budgettet for 2019, der er blandt årsagerne. Dertil kommer, at den spareplan, der blev politisk besluttet i marts som følge af det store overforbrug på centrale konti på skoleområdet, også rammer skolerne fra næste skoleår. I alt bliver der skåret 11 millioner kroner af skolernes budget i denne omgang. Hovedparten kan henføres til færre elever, oplyser Merete Lund Westergaard. - Det er lidt flere afskedigelser end de seneste år, og det er naturligvis en meget, meget beklagelig situation for enkelt berørt medarbejder. Samtidig er vi dog rigtig glade for, at det er lykkedes at omplacere et nogenlunde tilsvarende antal medarbejdere til nye jobs på andre skoler, siger hun.

Kun rugbrød tilbage Formanden for Kolding Lærerkreds, Anders Petersen, er ikke i tvivl om, at nedskæringerne kan mærkes ude på skolerne. Lige nu tegner det ifølge lærerformanden til, at omkring syv lærere bliver fyret, mens ti flyttes til en anden skole. Dertil kommer omkring en god håndfuld ubesatte stillinger, der ikke genbesættes. - Vi er kommet derhen, hvor den står på rugbrød, og hvor al flødeskum så rigeligt er fjernet, og nu er man nødt til at foretage hårde prioriteringer på skolerne. Der bliver smalhals ude på skolerne, siger Anders Petersen. Formanden for pædagogernes fagforening BUPL i Sydjylland, Jonna Juul Gudmundsen, fortæller, at billedet lige nu er, at otte pædagoger i SFO'erne bliver flyttet til en anden arbejdsplads, mens en-to pædagoger står til en fyring. Dermed forsvinder ni-ti pædagogjob i SFO'erne. - Så snart der forsvinder pædagoger, bliver der endnu længere imellem de voksne, som børnene skal have fat i. Det kan få konsekvenser på den lange bane, når de små børn, der går i SFO, har brug for at komme i kontakt med en pædagog, men ikke kan komme det. Det kan jo både være til at hjælpe med små og store ting, siger Jonna Juul Gudmundsen.