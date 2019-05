Navne på 83 faldne modstandsfolk blev læst op af skoleelever: Det er helt rørende

Vi skal huske, hvad der skete, lyder det fra 13-årige Vilyam Kolesnyk, der var en blandt den håndfuld skoleelever, der deltog i mindehøjtideligheden for de 83 modstandsfolk i regionen, der mistede livet under besættelsen.

- Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at eleverne kender deres historie, og når vi nu lever i et grænseområde, så er det vigtigt, at de kommer tæt på historien. Og historien bliver utrolig levende, når eleverne læser navnene op på de her 83 modstandsfolk, der faldt. Det er vigtigt, at eftertiden husker "Aldrig mere 9. april". Nogle betalte en høj pris og led et stort offer i 2. verdenskrig. Det skal vi huske, siger Stine Rasmussen.

- Det er en utrolig god måde at holde historien i hævd, siger Stine Rasmussen, der er lærer på Sjølund-Hejls Skole, og som støttede eleverne, da de foran klokkestablen mindedes de døde. Klokkestablen fra 1948 er et mindesmærke over den væbnede modstand.

Sjølund: Højtideligheden for de 83 modstandsfolk, der mistede livet under besættelsen, er kommet ned i børnehøjde på Skamlingsbanken.

- Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at eleverne kender deres historie, og når vi nu lever i et grænseområde, så er det vigtigt, at de kommer tæt på historien.

83 modstandsfolk mistede livet under besættelsen, og deres navne står på klokkestablen på Skamlingsbanken. Klokkespillet spillede også en lille melodi under mindehøjtideligheden. Foto: Morten Pape

Dybfølt interesse

Skolen har deltaget i mindehøjtideligheden på Skamlingsbanken ved klokkespillet i fire år, og i år var det elever fra femte og sjette klasse, der på skift læste navnene op på de 83 modstandsfolk.

- Jeg var også med sidste år, og jeg synes, det er spændende at være en del af. Det er vigtigt, at vi husker, hvad der skete, så det ikke sker igen, siger Vilyam Kolesnyk, der er 13 år og går i 6. klasse på Sjølund-Hejls Skole.

Det er Hjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland, der står som arrangør af mindehøjtideligheden på Skamlingsbanken, og chefen Kim Dalgaard Poulsen er særligt glad for, at eleverne deltager og mindes de 83 modstandsfolk. For en lille måned siden var han selv på besøg på skolen for at fortælle om krigen og livet under besættelsen.

- Jeg kunne mærke på dem, at de i starten var lidt forbeholdne. Men når historien kommer lidt tættere på, og når det bliver mere konkret, så kan man mærke, at de har en reel og dybtfølt interesse i at høre om historien, siger Kim Dalgaard Poulsen.