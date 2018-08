Kolding: Aldrig har børn og unge brugt naturen så lidt som de gør i dag, og aldrig har naturen haft så meget brug for de nye generationer, fastslår Friluftsrådet, der søndag den 9. september indbyder til Naturens Dag - bl.a. i Hylkedalen. Og her venter man ikke bare rekordmange børn i naturen, men i hele ugen op til Naturens Dag bliver børn over hele landet udfordret på deres viden om naturen. 188.000 børn i børnehaver og skolerne skal sammen med deres lærere og pædagoger beskæftige sig med naturen.

- Det er fantastisk, at så mange griber muligheden for at give børn oplevelser ude i naturen. Vi ser for tiden en kæmpe interesse blandt forældre og børn for alt, der hedder natur, miljø og klima. Naturen har momentum, siger Maria Reumert Gjerding i en pressemeddelelse.

Naturens Dag er en årlig begivenhed arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet med støtte fra Nordea-fonden. Temaet i år er bevægelse i naturen, og intentionen er at opfordre store og små til at komme ud i naturen og se det hav af oplevelser, naturen indbyder til.