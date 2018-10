Natalina tilbyder spirituel vejledning i ny butik

Kolding: I august åbnede 47-årige Natalina Camille Louann Christensen sin nye butik Jordens Elysium, som ligger i Klostergade 17B. Her sælger hun blandt andet sten og krystaller, arrangerer meditationsaftener og tilbyder healing, clairvoyance og tarotkort.

- Jeg har længe tænkt på, at jeg gerne ville sælge krystaller. Jeg opdagede, at det her lokale stod tomt, og så følte jeg bare, at det var det, jeg skulle.

Butikken udspringer også af et ønske om at give sine erfaringer videre. Natalina har lidt af lavt selvværd og selvmordstanker, og hun kom ud af det gennem selvhjælpsgrupper inden for selvudvikling og det spirituelle.

- Der er en vej ud af stress og depression til at få et liv, hvor man har det godt og er glad. Jeg ved det, fordi jeg selv har gået vejen, fortæller Natalina, som oprindeligt er uddannet smed og maskiningeniør, er lægeeksamineret massør og har en spirituel uddannelse som clairvoyant.

- Jeg har prøvet rigtig mange ting, og det giver mig en bedre forståelse for den, der sidder over for mig.