Narkosigtet mand og kvinde holdt mund i retten

Christiansfeld: En 49-årig mand og en 35-årig kvinde blev fredag varetægtsfængslet i fire uger efter et grundlovsforhør i Retten i Kolding.

De er begge sigtede for at være i besiddelse af en perlerække af forskellige narkotika.

Personerne blev anholdt torsdag aften klokken 20.03, efter politiet i en lejlighed i Kongensgade i Christiansfeld fandt 54,1 gram hash, 188 gram amfetamin, 28,5 gram mdma, 13,2 gram heroin, 360 styk diazepam-piller, 4,82 gram kokain og to en halv ecstasypille.

Manden og kvinden sigtes for besiddelse af stofferne og desuden for besiddelse af en skarpladt pistol samt to magasiner med patroner i.

De sigtedes forsvarere oplyste i retten, at ingen af de sigtede ønskede at oplyse, om de tilstår eller nægter sigtelsen. Derudover ønskede ingen af dem at udtale sig, udover det de allerede har sagt til politiet.

Efter oplæsningen af sigtelsen blev resten af grundlovsforhøret holdt for lukkede døre af hensyn til, at eventuelle købere af stofferne ikke skal kunne læse, hvad de sigtede har forklaret til politiet.