Næsten ingen ville med: Nedslået arrangør må afblæse bierfest

Et minimalt billetsalg betyder, at Vamdrup Event & Partyland må afblæse sin planlagte bierfest, der skulle være afholdt den 25. maj.

- Jeg synes, vi har gjort alt det rigtige med et godt program og en god markedsføring, men alligevel hører vi fra folk, at de ikke har været klar over, at der var en bierfest på vej. Det er virkelig ærgerligt, siger Daniel Carstensen.

- Siden vi meldte ud, at der var solgt meget få billetter, er der stort set ikke blevet solgt flere. Og med så få dage tilbage bliver vi nødt til at aflyse, siger Daniel Carstensen, der har meget svært ved at forstå, at det kunne gå så galt.

Det er konklusionen, som Daniel Carstensen må drage efter et skuffende forsalg forud for den planlagte bierfest i Vamdrup. Han er en af kræfterne bag Vamdrup Event & Partyland, der har adressen i Nørregade, hvor festen skulle være afholdt.

Håber på country

Bierfesten skulle være holdt hos Vamdrup Event & Partyland, der bor i ombyggede lokaler efter billardcentret midt i Vamdrup. Daniel Carstensen fortæller, at det ikke kun er bierfesten, der driller ejerne.

- Vi har holdt enkeballer, der gik rigtig godt til at begynde med, men så er interessen desværre dalet ret kraftigt efterhånden, siger Daniel Carstensen.

Heller ikke udlejningen af det ombyggede lokale går så godt, som ejerne havde håbet på. Der står lige nu en enkelt konfirmation i ordrebogen, men så er der langt til den næste udlejning. Daniel Carstensen kan ikke helt forstå hvorfor, for lokalet er helt nyindrettet, og for lejen får man blandt andet lys- og lydanlæg, borde, bestik og et stort køkken med i prisen.

- Vi har lige holdt et møde for at tale om, hvad vi skal gøre, for vi undrer os lidt over, hvorfor interessen ikke er større for at leje en helt nyindrettet sal lige midt i Vamdrup.

Han glæder sig dog over, at Vamdrup Event & Partyland har haft succes med at arrangere en stor countryfest, og sådan en planlægger man igen den 7. september.

- Så giver vi den fuld skrald dér og håber på, at vi kan få fyldt huset, siger Daniel Carstensen.