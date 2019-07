Næsten 600 koldingensere har ikke hentet deres nye pas

På billedet her ses kasserede pas. Det var ikke muligt at fotografere de uafhentede pas, da der fremgår cpr-numre på dem. Foto: Mathilde Nygaard Jespersen

Borgerservice i Bredgade er ved at flyde over af uafhentede pas. En tendens, der er blevet meget værre sammenlignet med forrige år, lyder det fra afdelingslederen på Borgerservice.

Kolding: Til lands, til vands og i luften. Planlægger man sommerferie uden for landets grænser, er det mere end bare solcreme, badetøj og valuta, man skal huske at pakke i kufferten: Passet. Men det kniber åbenbart for mange koldingensere at huske at få hentet det bordeauxrøde dokument på Borgerservice. - Vi har lige nu flere end 570 pas liggende, som ikke er blevet hentet endnu. Vi havde et lignende problem forrige år, men det er blevet meget værre i år, siger afdelingsleder for Borgerservice, Jette Møller. - Op imod højsæsonen i sommerferien ser vi faktisk næsten en fordobling i antallet af uafhentede pas, hvis vi sammenligner med andre tidspunkter på året, siger hun og viser de syv kasser frem fyldt med pas bag ved skranken, siger hun.

Hurtig levering En del af forklaringen på de mange uafhentede pas kan være, at leveringstiden på pas til Borgerservice er væsentlig kortere, end hvis man bestiller passet til levering hjemme i privaten. - Alle pas bliver produceret samme sted, men vi har som oftest passet allerede efter en uges tid. Det kan tage op imod tre uger, hvis man vælger at få det leveret til døren, og det er der mange, der ikke har tålmodighed eller tid til, hvis man er lidt sent ude, siger Jette Møller smågrinende. Der skulle da også være rig mulighed for at få bestilt passet i god tid. Borgerservice sender nemlig et brev ud tre måneder før, passet udløber.

Øget service Hos Borgerservice har man desuden forsøgt at imødegå koldingenserne, der modtager en SMS, når deres pas ligger til afhentning, men effekten har det med at udeblive i sommervarmen. - Jeg tror ganske enkelt, at folk glemmer det. Når man modtager SMS'en, tænker man, det skal jeg lige huske efter arbejde i morgen, men det ryger alligevel i glemmebogen hos en del. Det kan vi jo se på den store mængde af pas, vi stadigvæk ligger inde med, siger Jette Møller. Det fik tirsdag kommunen til at skrive ud på deres egen Facebook-side med en opfordring om at huske passet. - Der har været enkelte, der har hentet passet siden i går, men vi så da gerne, at der var flere, der kiggede ind forbi. Det tager altså ikke mere end et par minutter, så er man ude herfra igen. Jeg har dog en formodning om, at der kommer mange herind i morgen. Vi har nemlig længe åbent om torsdagen, smiler Jette Møller.