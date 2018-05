Næsten 400 tilmeldinger til Stafet for Livet i Kolding

Kolding: - Lige nu er i alt tilmeldt 362 deltagere, 46 fightere, der er solgt 32 lysposer og indsamlet 79.882 kr. Men flere kommer dagligt til. Så vi synes, vi er kommet rigtig godt fra start, oplyser formanden for Stafet for Livet i Kolding, Marianne Mølbæk, i en pressemeddelelse.

Men der er langt til sidste års indsamling på 528.636 kr., påpeger hun. Og hun har været lidt bekymret for årets udgave af stafetten, der er flyttet fra sensommeren til 9. og 10. juni ved Kolding Storcenter.

- Desværre har vi fået afbud fra et par af de holdkaptajner, der samlede rigtig store hold - Team Easter og Team Sundhedscenteret, borgere og pårørende. Vi håber meget, at de to holds mange deltagere vil melde sig på de andre hold. Foreløbig er 19 oprettede. Stafet For Livet har et "Åbent Hold", som man både nu og under stafetten kan tilmelde sig. Så der er plads til alle, understreger Marianne Mølbæk.