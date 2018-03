Næste navn offentliggjort til Sommer ved Søen

Kolding: Han har cowboystøvlerne solidt plantet i den amerikanske countrytradition, men James Intveld er frisk på at snuppe et moderne tag på genren. Det kan høres, når han indtager Sommer ved Søen den 5. juli. Det bliver et genbesøg, for amerikaneren har før været i byen for at spille på Godset.

- Han er en af den slags satsninger, hvor vi godt ved, at publikum ikke kan synge med på alle sangene på forhånd. Men det skal der være plads til, det skal ikke kun være "spil-dem-vi-kender", så længe vi kan stå inde for, at det bliver en koncert af en meget høj kvalitet, siger projektleder Lise Jelsbak fra Musik Kolding, der arrangerer sommerens gratis koncerter for Kolding Kommune.

Årets udgave af Sommer ved Søen begynder den 28. juni. Det er som altid gratis koncerter, der kan opleves ved Slotssøen i Kolding. Der bliver seks koncerter i alt.

Disse navne er offentliggjort:

28. juni: Hush

5. juli: James Intveld

De næste navne offentliggøres løbende i avisen de kommende uger.