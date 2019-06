Naboer til studenterfester fik for meget: Politiet måtte skrue ned for musikken

Kolding: I disse dage fejrer landets 3.g'ere, at de efter tre års slid endelig er nået i mål og har fået studenterhuen på. Det betyder ikke kun, at byens diskoteker og barer får travlt med at servicere studenterne, det betyder faktisk også, at politiet har fået lidt ekstra at se til.

I løbet af tirsdag aften rykkede politiet nemlig ud syv gange, fordi fest og musik forstyrrede områdets beboere. Flere af stederne var det studenter, der festede.

- De omkringboende har syntes, det var til gene, så vi har brugt tid på at få folk til at skrue ned i starten af aften- og nattetimerne, siger Karsten Høy fra Sydøstjyllands Politi.

Ifølge Karsten Høy rykkede politiet ud på badebroen på Lyshøj Allé to gange, Jernbanegade, Knud Hansens Vej, Tingsted Have, Seest Bakke og Enghavevej. Politimanden opfordrer folk til at huske på, at det stadig er de færreste, der er gået på ferie.

- Vi vil gerne opfordre folk til at tage hensyn til de omkringboende, når man holder fest på hverdage, siger han.