Peter Petersen er dagligt kommet forbi vandtårnet, og det glæder ham, at det bliver ombygget til boliger- Det er jo et vartegn for Kolding. Jeg havde frygtet, at det blev væltet. Så jeg er glad, siger Peter Petersen, der bor på Rytterknægten lige ved siden af vandtårnet. Foto: Søren Gylling

Flere af naboerne, der tilfældigt kom forbi, da planerne om ombygningen af vandtårnet på Sjællandsvej blev præsenteret, fortæller, at de er lettede over, at tårnet ikke bliver raget ned.

Kolding: Lidt vanvittigt. Men på den gode måde, lyder det fra Rolf Reeh, der er nabo til det ikoniske vandtårn på Sjællandsvej. Nu vil Christina og Claus Hembo, der står bag Christina Jewelry & Watches, ombygge vandtårnet til boliger. - Jeg synes godt, at jeg kan skrive under på den historie, som borgmesteren fortalte om sin kones reaktion på projektet. Det er lidt vanvittigt. Men på den gode måde. Jeg synes, det er helt fantastiske, det vi har set i dag. Det er også fantastisk for byen, når vi brander os på design, siger Rolf Reeh, der bor på Haslevej sammen med sin kone Mette Reeh, der er glad for, at vandtårnet ikke bliver væltet, så der kan bygges parcelhuse. - Vi er meget glade for, at det ikke bare bliver raget ned. Det havde vi frygtet. Det er jo et af byens vartegn, så det er dejligt, at det får lov at stå. Og vi har nok lidt med vandtårn hjemme hos os. Jeg har boet ved vandtårnet på Gøhlmannsvej, Rolf har boet tæt på vandtårnet på Mosevej, og i dag bor vi ved det ikoniske vandtårn på Sjællandsvej, siger Mette Reeh, der sammen med sin mand var oppe i tårnet for at kigge ud over byen. - Der er en helt utrolig udsigt. Det bliver fantastisk. Det bliver enestående, siger Mette Reeh.

Foto: Foto: Søren Gylling Rolf og Mette Reeh (midten) var en tur oppe i vandtårnet, da projektet blev præsenteret af Christina Hembo. Borgmester Jørn Pedersen (V)var også en tur oppe i det ikoniske vandtårn. Foto: Søren Gylling

Glad for at det bliver Samme positive vibrationer kommer fra Peter Petersen, der har boet på Rytterknægten siden 1967, da vandtårnet stod helt færdigt. - Jeg synes, at det er fantastisk. Jeg kan godt lide, at det ser ud til, at man bevarer arkitekturen i store træk. Det bliver interessant at følge, siger Peter Petersen. Han har en gang været oppe at kigge ud over byen til et åbent hus, og én gang har han været oppe i tårnet, da han var en del af Civilforsvaret. - Det er jo et vartegn for Kolding. Jeg havde frygtet, at det blev væltet. Så jeg er glad, siger Peter Petersen.