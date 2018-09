- Jeg ved godt, at man ikke bare lige smider erhvervshavnen ud. Men vi skal stoppe den udviklingen, der er i gang, og lade være med at flytte Marina Nord til lystbådehavnen i syd. Det giver ikke mening, siger Arne Møller, der i 36 år har kigget ud over havnen. Han håber, at politikerne tager skridt til at afvikle erhvervshavnen. Foto: Søren Gylling