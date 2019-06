Mystik om testamente: Koldinghus får kæmpe arv fra Sverige

Hvem var den kvinde, der har testamenteret 800.000 kroner til Koldinghus? På slottet ved man kun, at pengene kommer fra en afdød i Sverige, som engang boede her i området.

- Vi kan kun gætte på, at hun har ønsket at gøre noget godt for det lokalområde, hun kommer fra, fortæller Nanna Ebert.

Beløbet er omregnet fra svenske kroner. Det er nemlig en kvinde bosat i Sverige, der har testamenteret det store beløb til Koldinghus. Efter at have undersøgt sagen lidt nærmere, kender man nu navnet på kvinden, men der er ingen på slottet, som har kendskab til, hvem hun er. Og derfor har man heller ingen forklaring på, hvorfor hun har sendt det store beløb i retning mod Koldinghus.

Par var barnløs

Kirsten Simonsen, som kvinden hedder, er nemlig fra Skanderup Sogn, hvor hun blev født i 1929. Dengang var hendes efternavn Laursen, men hun kom til at hedde Simonsen, da hun giftede sig med Johannes Simonsen.

Parret blev gift i 1955, og på et tidspunkt derefter valgte Kirsten og Johannes at flytte til Sverige. Her boede de i Belganet i det nordlige Blekinge. Der findes faktisk en lille video på nettet, hvor et tv-hold har besøgt den aldrende Kirsten i hendes smukke omgivelser. Optagelsen er fra 2013, hvor hendes mand har været død i en årrække. I videoen fortæller hun om at bo på ejendommen, men der er ingen kommentarer, der afslører en forbindelse til hverken Kolding eller Koldinghus.

Kirsten døde selv den 5. juni sidste år. Parret var barnløs, og i hendes testamentet stod - uden yderligere forklaringer - at arven skal sende til Koldinghus.