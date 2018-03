Muslimsk mode hitter: Designskolen ansætter seks indvandrerkvinder

Kolding: Modeindustrien har kastet blikket mod de mellemøstlige lande og muslimske kvinder. Kvinder med tørklæder pryder magasinforsider verden over som en del af tendensen "modest fashion", og fænomenet har gjort sit indtog på flere af de store modehuse.

Og nu er Designskolen Kolding også med på trenden. Udfordringen er bare, at vestlige designskoler som udgangspunkt har ganske få kandidater med mellemøstlig baggrund, og at viden om muslimsk tøj er et område, som få danske designere faktisk har kendskab til. Derfor har Designskolen ansat seks muslimske indvandrerkvinder i et såkaldt småjob.

- Muslimske kvinder har nogle kompetencer, der ligger uforløst. De kan nogle ting, som vores fag har brug for, og vi kan lære af deres teknikker, som fylder en del i deres kultur, siger Anne Louise Bang, chef for forskning og udvikling på Designskolen Kolding.

Hun understreger samtidig, at kvinderne også er blevet ansat i håb om, at de ender med at tage en uddannelse, når deres forløb på Designskolen er overstået.

- Den store, forkromede plan er jo, at kvinderne skal ud og være en del af samfundet. Vi ser det her som et muligt springbræt ind på vores uddannelse eller andre mode- og tekstiluddannelser, hvis de får mod på det. Men det kan også være et springbræt ind på en helt anden uddannelse, siger Anne Louise Bang.