Musikskolens 50 års jubilæum: Vi er vokset, når vi tæller hoveder

Kolding: Et kig tilbage på Kolding Musikskoles udvikling de senere år viser, at der er færre traditionelle betalende musikskoleelever end tidligere. Det fortæller musikskolechef Jens Bloch.

- De seneste tre til fire år har vi cirka 100 elever færre i den traditionelle forstand. Til gengæld har vi måske fået 600 elever mere i den brede musikskole. På den måde er vi er vokset, når vi tæller hoveder, siger Jens Bloch, der har været musikskolechef siden 2008.

Men den brede musikskole referer Jens Bloch til de mange samarbejder skolen har med kommunens folkeskoler og andre institutioner.

- Vi har faste samarbejdsaftaler med enkelte skoler og laver eksempelvis orkesterprojekter på Munkevængets skole og på Christiansfeld skole, hvor flere end 100 børn spiller blæseinstrumenter. Det er ved at vokse sig stort, fordi flere klasser er kommet med i systemet. På den måde kommer Musikskolen ud i dagligdagen hos langt flere end tidligere. Det er dejligt, siger Jens Bloch.

Musikskolen har de senere år fokuseret på at dyrke det sociale på skolen for at fastholde- og få nye elever.

- Vi har ventelister, men de er ikke så lange, som de har været. Men jeg ser en musikskole, som vokser, når jeg ser det ovenfra, men vi kunne godt bruge flere elever i den traditionelle musikskole. Jeg tror, udviklingen skyldes, at de unge har mange tilbud om musik i eksempelvis klubber med mere, som de heldigvis kan kaste sig over, og der prøver vi så godt, som vi kan for at gøre os til.